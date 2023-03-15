Минобороны потребовало лишить земли 300 семей во Владивостоке

Жители района Садгород в пригороде Владивостока получили иски от Министерства обороны об аннулировании их права собственности на земельные участки. Об этом сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

«Граждане получили исковые заявления от Министерства обороны об аннулировании права собственности на земельные участки, где сейчас проживают. Основание исков – документы от 1932 и 1939 годов, говорящие о принадлежности земли военному ведомству. Это может коснуться 300 семей», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

По словам Кожемяко, сегодня пройдет встреча с жителями района, по результатам которой в Минобороны будет отправлено письмо для получения разъяснений.

«В этой ситуации мы будем отстаивать законные интересы наших земляков. Если люди легально приобретали участки, получали их в рамках государственных программ, строили дома или получили в наследство, конечно, их права будем защищать», – заключил губернатор.

Владивосток, Зоя Осколкова

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