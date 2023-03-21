Власти хотят ограничить вывоз икры авиапассажирами с Чукотки

На Чукотке хотят ввести ограничения по вывозу красной икры непромышленного изготовления в багаже и ручной клади авиапассажиров. С такой инициативой выступили депутаты местной думы.

«Депутаты вышли с законодательной инициативой по внесению в Государственную думу РФ проекта федерального закона «О внесении изменений в ФЗ «О проведении на территории Камчатского края эксперимента по внедрению дополнительных механизмов регулирования внутренних воздушных перевозок икры лососевых видов рыб (красной икры) непромышленного изготовления», – говорится в сообщении окружной думы.

По мнению авторов идеи, ограничения позволят значительно уменьшить объемы незаконной добычи вылова лососевых видов рыб, сохранить ценный ресурс Чукотки – анадырскую кету. Также нововведение снизит риски потребления небезопасной для жизни и здоровья рыбопродукции.

Кроме того, чукотские власти намерены последовать примеру Камчатки, где ранее в качестве эксперимента был введен лимит в размере 10 кг красной икры на одного человека для перевозки в пассажирском самолете.

Анадырь, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»