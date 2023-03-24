На Сахалине локомотив загорелся после столкновения с грузовиком

В Сахалинской области произошла авария на железнодорожном переезде. Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком, после чего возник пожар.

ДТП произошло в трех километрах от села Арсентьевка. «По пути из Долинского района в Томари произошло столкновение самосвала с пригородным пассажирским поездом. Авария спровоцировала разлив топлива и его возгорание», – сообщил в телеграм-канале губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

В поезде в момент аварии находилось 99 человек. 26 из них уехали с места происшествия самостоятельно до прибытия пассажирских автобусов. Остальных развезли прибывшим транспортом.

По словам главы региона, незначительные травмы получили несколько пассажиров. При этом медицинская помощь понадобилась только водителю грузовика, после осмотра его направили в больницу.

Возгорание было оперативно ликвидировано, для буксировки поврежденного состава в депо на место ДТП направили дополнительный локомотив. Вскоре переезд был разблокирован для проезда автотранспорта.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

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