В Хабаровске задержали браконьеров с тушей тигра на продажу

В Хабаровске задержали троих мужчин, которые собирались продать тушу убитого амурского тигра. Возбуждено уголовное дело.

Подозреваемые были задержали неподалеку от перегона «Хабаровск II – Красная речка» Дальневосточной железной дороги. Они везли в машине тушу амурского тигра, которого собирались продать за 700 тысяч рублей.

Следственными органами Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу».

В домах подозреваемых проведены обыски. Расследование продолжается.

Хабаровск, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»