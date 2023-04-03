У жителя Хабаровского края нашли ящики с гранатами и взрывчаткой

У жителя поселка Обор в Хабаровском крае правоохранители обнаружили несколько ящиков с гранатами и взрывчаткой. Мужчина утверждает, что собирался использовать боеприпасы для отпугивания диких животных.
Полицейские установили, что 39-летний безработный незаконно хранит у себя в гараже взрывчатку. В ходе обысков было обнаружено шесть гранат, шесть взрывателей к ним и 38 взрывпакетов, являющихся пиротехническими устройствами промышленного изготовления. Экспертиза установила, что изъятое исправно и пригодно для использования.
«По словам злоумышленника, боеприпасы он нашел в лесном массиве в окрестностях поселка Обор около 15 лет назад и отнес к себе в гараж. Хранил найденное, по его версии, для отпугивания диких животных», – сообщает «МВД. Медиа».
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
Хабаровск, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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