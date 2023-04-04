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Вторник, 4 апреля 2023, 10:22 мск

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Экс-разведчик США исключил нападение на Россию со стороны Аляски

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер считает невозможным наступление на Россию со стороны Аляски. Об этом он заявил в интервью, опубликованном на Youtube.

Отвечая на вопрос о том, есть ли вероятность разработки плана по укреплению Аляски в качестве возможного плацдарма для нападения на Россию, бывший разведчик рассмеялся и заявил, что это абсолютно исключено.

«Сейчас, когда дела обстоят таким образом, США со стороны Аляски не представляют значимой угрозы для России», – сказал Риттер.

По его словам, если бы Вашингтон решился на этот шаг, то для начала США пришлось бы восстановить военную инфраструктуру на Аляске.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / США

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