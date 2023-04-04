На Курилах вулкан Эбеко выбросил столб пепла

На Курильских островах вулкан Эбеко выбросил столб пепла. Об этом сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным вулканологов, высота пеплового столба достигла 4,5 км над уровнем моря. Выпущено предупреждение об опасности полетов вблизи Эбеко.

Вулкан Эбеко расположен на северокурильском острове Парамушир. Последняя мощная активность была зарегистрирована с 2012 по 2016 год, затем вулкан долгое время находился в покое. Однако в последнее время на Эбеко регулярно регистрируют пепловые выбросы. Впрочем, по прогнозам специалистов, лавовое извержение маловероятно.

Северо-Курильск, Зоя Осколкова

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