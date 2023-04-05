В России растет число редчайших дальневосточных леопардов

В России увеличилась популяция редчайшей крупной кошки – дальневосточного леопарда. Об этом рассказала начальник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда» Марина Сырица.

По ее словам, в настоящее время на территории России в дикой природе обитают 125 взрослых особей, из которых 49 самцов, 65 самок и 11 неустановленного пола. Кроме того, подрастают 13 котят.

«Результаты исследования показывают, что популяция остается стабильной, данные с фотоловушек отражают расселение животных в различных направлениях в пределах их исторического ареала», – цитирует эксперта РИА «Новости».

Дальневосточный леопард – самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Помимо этого, несколько особей замечали у границы с Северной Кореей.

Владивосток, Зоя Осколкова

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