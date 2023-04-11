В Приамурье из-за перекоса железнодорожного пути с рельсов сошли вагоны с углем

В Амурской области произошло ЧП на железной дороге – с рельсов сошли два вагона с углем. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК.

Авария произошла накануне днем рядом со станцией Екатеринославка Забайкальской железной дороги. Отмечается, что груженные углем вагоны сошли с рельсов на железнодорожном пути необщего пользования.

По предварительным данным, пострадавших нет. Проводится доследственная проверка.

Обстоятельство аварии устанавливаются. Предположительно, причиной схода вагонов явился перекос железнодорожного пути.

Благовещенск, Зоя Осколкова

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