Во Владивостоке прошел дождь с пылью из пустыни Гоби

Во Владивостоке прошел дождь, оставивший грязные следы на зданиях и автомобилях. По словам метеорологов, в осадках была пыль из пустыни Гоби.

«Пепел из Камчатского края до Приморья не добрался, этому не способствуют воздушные потоки, направление ветра сейчас северо-западное и западное, облако пыли из пустыни Гоби видно на спутниковых снимках», – сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков.

Пустыня Гоби при северо-западных ветрах эпизодически поставляет пыль в Приморский край. В предыдущие годы жители Владивостока также наблюдали над городом заметную невооруженным глазом пыльную дымку. Ее было видно и над приграничными районами Приморья. Пыль в регионе, как и сейчас, была вызвана песчаными бурями в пустыне Гоби.

Владивосток, Зоя Осколкова

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