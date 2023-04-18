Россиянам могут разрешить добывать золото в Арктике и на Дальнем Востоке

Жителям России могут разрешить добывать золото уже в 2024 году. Соответствующий закон может быть принят до конца текущего года и в пилотном режиме заработает на территории Дальнего Востока и Арктики. Об этом сообщил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

По его словам, закон призван разделить промышленную и индивидуальную добычу золота. В связи с этим в документе прописано обязательство добывать драгметалл только при помощи малых технических средств – таких как кирка и тачка.

«Мы говорим о вольном поиске, когда человек знает ручеек, где он может заработать при использовании малых технических средств. Пожалуй, это все ограничения», – отметил вице-премьер.

Кроме того, возможность самостоятельно добыть золото может быть привлекательной для туристов.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»