На Сахалине перевернулся бензовоз с топливом

На Сахалине произошло ДТП с участием бензовоза, груженного топливом. В результате один человек погиб. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Авария произошла на 27-м километре автодороги регионального значения Аэропорт Шахтерск – Бошняково в районе села Тельновское. Автоцистерна, перевозившая дизельное топливо, съехала с трассы в кювет и опрокинулась.

В результате ДТП погиб водитель бензовоза.

Прибывшие на место аварии пожарные устранили утечку топлива. С Бошняковского угольного разреза для раскачки поврежденной цистерны выдвинулись два бензовоза.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

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