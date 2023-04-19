На Сахалине перевернулся бензовоз с топливом

На Сахалине произошло ДТП с участием бензовоза, груженного топливом. В результате один человек погиб. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Авария произошла на 27-м километре автодороги регионального значения Аэропорт Шахтерск – Бошняково в районе села Тельновское. Автоцистерна, перевозившая дизельное топливо, съехала с трассы в кювет и опрокинулась.
В результате ДТП погиб водитель бензовоза.
Прибывшие на место аварии пожарные устранили утечку топлива. С Бошняковского угольного разреза для раскачки поврежденной цистерны выдвинулись два бензовоза.
Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube