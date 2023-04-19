На Камчатке медведь пришел в поселок и занял заброшенный дом

На Камчатке медведь обосновался в заброшенном доме в жилом поселке. Люди пытались выгнать зверя, но он уходить не собирается.

Жители поселка Ганалы Елизовского района сняли на видео медведя на крыльце дома. По их словам, животное не проявляет агрессии, передает агентство «Кам 24».

Местные власти заявили, что дважды выгоняли медведя в лес, но он возвращается. «Информацию передали в краевое министерство природных ресурсов и экологии. У нас нет полномочий что-либо делать с хищником», – сказал глава администрации Начикинского сельского поселения.

На Камчатке обитает около 25 тысяч медведей. Животные нередко забредают в населенные пункты. В прошлом году в крае застрелили более 50 агрессивных медведей, но чаще всего хищников удается выгнать обратно в лес.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

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