На Дальнем Востоке поезд сбил насмерть мужчину и женщину

В Еврейской автономной области грузовой поезд сбил двух пешеходов. От полученных травм они скончались на месте. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

Инцидент произошел сегодня утром на станции Ин, расположенной примерно в 77 км от Биробиджана. Мужчина и женщина решили перебежать железнодорожные пути прямо перед приближающимся поездом.

«Принятые машинистом меры экстренного торможения и сигналы повышенной громкости не позволили избежать наезда. От полученных травм пострадавшие скончались на месте», – добавили в СКР.

Следователи проводят проверку по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Биробиджан, Зоя Осколкова

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