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Четверг, 20 апреля 2023, 13:27 мск

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США заявили о перехвате двух российских бомбардировщиков на Аляске

Истребители США перехватили два российских Ту-95 в зоне противовоздушной обороны (ПВО) Аляски. Об этом сообщило Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

Инцидент произошел 17 апреля. При этом в NORAD подчеркнули, что российские стратегические бомбардировщики оставались в международном воздушном пространстве, не входили в суверенное пространство США и Канады.

Ту-95 были перехвачены и сопровождены поднятыми при их обнаружении истребителями F-16 и F-22, а также самолетом снабжения Boeing KC-135 Stratotankers и самолетом дальнего радиолокационного обнаружения E-3 AWACS.

«Такие действия Россией предпринимаются регулярно и не рассматриваются как угроза или провокация», – добавили в NORAD.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / США

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