В Японии российского моряка приговорили к трем годам лишения свободы

Россиянина приговорили в Японии к трем годам лишения свободы с отсрочкой приговора на пять лет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на решение Окружного суда города Асахикава.

Добрянский занимал должность третьего помощника капитана судна «Амур», которое два года назад столкнулось с японской рыболовецкой шхуной «Дай-хати Хокко-мару». В результате происшествия трое из пяти японских рыбаков погибли.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело о халатности и ненадлежащем управлении судном. По этим же статьям обвинение предъявили и капитану японской рыболовецкой шхуны. Он получил три года условно.

По словам адвоката, Добрянский признан виновным, но не будет отбывать наказание в тюрьме, и лишь в случае повторного правонарушения срок по сегодняшнему приговору будет добавлен к новому. У осужденного нет японской визы, а только паспорт моряка, поэтому его передадут в иммиграционную службу для последующей депортации на родину.

Токио, Зоя Осколкова

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