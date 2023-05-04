В Комсомольске-на-Амуре раненый пациент выпрыгнул из скорой и сбежал

В Комсомольске-на-Амуре мужчина с ранением шеи выпрыгнул на ходу из машины скорой помощи и убежал. Об этом сообщили в краевом минздраве.

Произошедшее попало на камеру видеорегистратора автомобиля, который ехал позади скорой. На кадрах дверь машины открывается и из нее вываливается пассажир, затем он убегает с дороги, а скорая едет дальше.

Как уточнили в минздраве, медицинская бригада везла 26-летнего правонарушителя, который был ранен в шею. Мужчину должны были доставить в стационар под охраной полиции, передает РИА «Новости».

Преступник, улучшив момент, решил сбежать. При падении из машины пациент серьезных травм не получил, только ушибы.

Комсомольск-на-Амуре, Зоя Осколкова

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