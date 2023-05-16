На Чукотке неизвестные похитили лекарство для онкобольных

На Чукотке аферисты обманули персонал больницы и похитили препарат, предназначенный для лечения онкобольных. Сумма ущерба оценивается в 1 млн рублей.
Как сообщили в региональном управлении ФСБ, неизвестные убедили сотрудников Чукотской окружной больницы выписать лекарство стоящему на учете пациенту. Сам больной в медучреждение не обращался.
Препарат «Энзалутамид», купленный за бюджетные средства, выдавался с октября 2022 года. Установлено, что мошенники похитили шесть упаковок лекарства.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Подозреваемые устанавливаются, расследование продолжается.
Анадырь, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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