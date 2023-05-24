В Хабаровском крае медведь разгромил сбивший его автомобиль

В Хабаровском крае медведь напал на автомобиль, который его сбил. Люди не пострадали, но машина получила сильные повреждения.

Видео с места событий появилось в социальных сетях. По словам автора ролика, авария произошла на 149-м километре трассы Хабаровск – Лидога – Ванино.

Водитель не успел затормозить, когда на трассу выбежал медведь, и сбил животное. После столкновения машина остановилась, а зверь, запрыгнув на капот, стал крушить элементы кузова, давить лобовое стекло, пытаясь достать людей.

Не сумев пробраться в салон, через некоторое время медведь потерял интерес и ушел. Судя по следам крови, хищник был серьезно ранен.

Хабаровск, Зоя Осколкова

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