На Сахалине в пробке взорвался и сгорел автомобиль

Внедорожник взорвался и сгорел в пробке во время движения в Южно-Сахалинске. Об этом сообщает телеграм-канал «ЧП, ДТП. Сахалин – Точка отсчета».

Инцидент произошел на улице Фархутдинова. Машина во время движения задымилась, затем прозвучал взрыв. Авто полностью охватило пламя.

Водитель успел выскочить из машины, он не пострадал.

Позже мужчина рассказал, что перевозил в багажнике газовый баллон. По всей видимости, это и стало причиной взрыва.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

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