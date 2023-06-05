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Понедельник, 5 июня 2023, 11:59 мск

Новости Дальний Восток

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Более 22 тысяч жителей Владивостока остались без света

Во Владивостоке произошло аварийное отключение электричества. Об этом сообщили в Муниципальном центре управления администрации города.

Авария произошла на подстанции «Залив». Обесточены около 160 домов на улицах Тигровая, Уткинская, Фокина, 1-я Морская, Октябрьская, Алеутская и Океанский проспект. В общей сложности без электроэнергии остались около 22 тысяч жителей.

На месте работают аварийные бригады. Восстановить электроснабжение планируется уже сегодня.

Тем временем, в прокуратуре Приморского края заявили о начале проведения проверки. В надзорном ведомстве дадут оценку исполнению требований законодательства при содержании и обслуживании электросетей.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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