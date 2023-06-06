Летевший из Индии в США лайнер совершил экстренную посадку в Магадане

Самолет индийской авиакомпании Air India совершил вынужденную посадку в России из-за неисправности. Приземление прошло благополучно, никто не пострадал.

Самолет Вoeing 777 совершал рейс из Дели в Сан-Франциско. Когда была обнаружена техническая неполадка, командир корабля принял решение осуществить незапланированную посадку в России.

Лайнер сел в аэропорту Магадана Сокол без каки-либо происшествий. На борту находятся 232 пассажира и 11 членов экипажа.

В настоящее время специалисты проводят диагностику судна. В случае необходимости авиакомпания может обеспечить прибытие резервного воздушного судна.

«В настоящее время пограничными, таможенными и региональными властями решается вопрос пребывания и размещения пассажиров», – сообщили в Росавиации.

Магадан, Зоя Осколкова

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