Летевший из Индии в США лайнер совершил экстренную посадку в Магадане

Самолет индийской авиакомпании Air India совершил вынужденную посадку в России из-за неисправности. Приземление прошло благополучно, никто не пострадал.
Самолет Вoeing 777 совершал рейс из Дели в Сан-Франциско. Когда была обнаружена техническая неполадка, командир корабля принял решение осуществить незапланированную посадку в России.
Лайнер сел в аэропорту Магадана Сокол без каки-либо происшествий. На борту находятся 232 пассажира и 11 членов экипажа.
В настоящее время специалисты проводят диагностику судна. В случае необходимости авиакомпания может обеспечить прибытие резервного воздушного судна.
«В настоящее время пограничными, таможенными и региональными властями решается вопрос пребывания и размещения пассажиров», – сообщили в Росавиации.
Магадан, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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