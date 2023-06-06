В Хабаровске пьяный водитель протаранил остановку с людьми

В Хабаровске автомобиль врезался в остановку общественного транспорта. Как выяснилось, водитель был пьян. Об этом сообщили в ГИБДД.

Авария произошла на улице Краснореченской. Мужчина не справился с управлением и врезался в остановку, на которой в тот момент была 57-летняя женщина.

Пострадавшая от полученных травм скончалась на месте.

Предварительно, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Хабаровск, Зоя Осколкова

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