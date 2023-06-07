В Приморье автомобильный мост обрушился под грузовиком

В Приморье мост обрушился, когда на него въехал грузовик с камнями. Об этом сообщили в региональном минтрансе.
ЧП произошло в Лазовском муниципальном округе в районе села Сокольчи. Грузовик с камнями въехал на мост, конструкция не выдержала веса и обвалилась.
Установлено, что грузовой автомобиль превысил допустимую массу при проезде по сооружению на девять тонн.
Надзорные органы проводят проверку. Устанавливаются виновники произошедшего.
Владивосток, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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