Пепловый шлейф от вулкана Шивелуч протянулся на 60 км

На Камчатке пепел от вулкана Шивелуч распространился на 60 километров. Об этом сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).

Видеоданные KVERT показывают, что шлейф ресуспендированного пепла простирается более чем на 60 км к востоку от вулкана. Высота вулканического облака составила 3,5 км над уровнем моря.

«Сохраняется опасность выброса пепла на высоту до 10 км над уровнем моря. Продолжающаяся активность может повлиять на международные и низколетящие самолеты», – сообщили вулканологи.

Образование шлейфов из ресуспендированные пеплов в районе вулкана Шивелуч происходит из-за отсутствия осадков. Отмечается, что такой вид пепла может представлять опасность для экосистем, человека и животных.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

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