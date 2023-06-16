У берегов Приморья произошел пожар на сухогрузе

В Японском море у берегов Приморского края загорелось иностранное судно. Двоих пострадавших эвакуировали. Об этом сообщает региональное управление МЧС.
Сообщение о пожаре в машинном отделении сухогруза Beks Force поступило сегодня утром. На борту судна, следовавшего из Китая в порт Восточный, находилось 24 человека.
На помощь терпящим бедствие были направлены два поисково-спасательных судна от Морспасслужбы и два судна от пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. В готовности находятся спасатели и авиация МЧС.
«По оперативным данным, в результате пожара пострадало два человека, которые в настоящее время эвакуированы и доставляются на берег», – говорится в сообщении.
Экстренные службы продолжают контролировать ситуацию.
Владивосток, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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