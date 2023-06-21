Пропавшую в Австрии женщину отыскали во Владивостоке

Гражданка Австрии пропала осенью прошлого года и была найдена в России. Об этом сообщает пресс-служба управлениям МВД по Приморскому краю.

Об исчезновении 27-летней женщины стало известно в октябре 2022 года. Гражданка Австрии уехала из дома, оставив все вещи. Пропавшую объявили в розыск по линии Интерпола.

Выяснилось, что у женщины было еще и российское гражданство, она вернулась на родину и проживала во Владивостоке, где у нее есть родственники.

«Указанная информация была передана по каналам Интерпола зарубежным партнерам, в связи с чем правоохранительные органы Австрии прекратили международный розыск», – добавили в полиции.

Владивосток, Зоя Осколкова

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