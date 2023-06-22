Пил водку за рулем и закусывал зеленым горошком: в Хабаровске водитель автобуса устроил ДТП

В Хабаровске автобус попал в аварию из-за того, что водитель употреблял спиртное за рулем. Об этом сообщает телеграм-канал «Amur Mash».

ДТП произошло на улице Суворова. Автобус «Дэу» врезался в легковушку, а та протаранила еще один автомобиль.

Прибывшие на место сотрудники ДПС установили у водителя автобуса сильную степень опьянения. Оказалось, что он прямо за рулем пил водку, запивал пивом и закусывал зеленым горошком из банки.

Отмечается, что в автобусе в момент аварии не было пассажиров, транспорт не находился на маршруте, а направлялся на диагностику.

Хабаровск, Зоя Осколкова

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