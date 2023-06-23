На Камчатке извергается самый высокий действующий вулкан Евразии

Вулканологи зафиксировали извержение Ключевской сопки – самого высокого действующего вулкана Евразии. На данный момент выбросов пепла не наблюдается.

Ночью специалисты Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН зафиксировали свечение от лавы, которая уже появилась в западной части вершинного кратера.

«На вулкане Ключевской сегодня ночью началось извержение стромболианского типа. На спутниковых снимках отмечается яркая термальная аномалия, зафиксировано спазматическое дрожание. Выбросов пепла пока не наблюдается», – сообщили эксперты.

В настоящее время вулкан не представляет опасности для авиации, уровень риска «желтый». Но если активность извержения существенно вырастет, то уровень опасности повысится.

Вулкан Ключевской извергался в последний раз в 2020 году. Его высота составляет около 4850 метров. В 30 километрах от исполина находится поселок Ключи, в котором проживают около 4,5 тысячи человек.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

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