На Камчатке перевернулась лодка с десятью рыбаками

В Камчатском крае один человек погиб в результате ЧП на воде. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Лодка с рыбаками перевернулась на реке Опала в Усть-Большерецком районе. В тот момент сотрудники рыбоперерабатывающего завода ставили невод. Поднялись волны и судно опрокинулось.
В результате десять человек оказались в воде, один из них не смог выбраться и утонул, остальные добрались до берега вплавь.
Прокуратура проводит проверку по факту гибели рыбака. Выясняется, были ли соблюдены все требования охраны труда.
Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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