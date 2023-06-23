На Камчатке перевернулась лодка с десятью рыбаками

В Камчатском крае один человек погиб в результате ЧП на воде. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Лодка с рыбаками перевернулась на реке Опала в Усть-Большерецком районе. В тот момент сотрудники рыбоперерабатывающего завода ставили невод. Поднялись волны и судно опрокинулось.

В результате десять человек оказались в воде, один из них не смог выбраться и утонул, остальные добрались до берега вплавь.

Прокуратура проводит проверку по факту гибели рыбака. Выясняется, были ли соблюдены все требования охраны труда.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

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