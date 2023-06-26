Житель Приморья напал на людей с огнеметом и гарпуном

В Приморском крае мужчина, вооруженный самодельным огнеметом и гарпуном, напал на соседей. Два человека получили ранения. Дебошира задержали и возбудили уголовное дело о покушении на убийство.

Инцидент произошел в поселке Трудовое. Конфликт возник из-за воровства электричества в садоводческом некоммерческом товариществе. Когда на место прибыл экскаватор, который выкопал кабель, местный житель напал на соседей.

Сначала он поджег мужчину, а затем выстрелил из гарпуна в женщину. Оба пострадавших оказались в больнице. У первого пациента диагностированы обширные ожоги, у женщины чудом оказались не задеты жизненно важные органы.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, п.п. «а, д, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство в отношении двух лиц, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом). Отмечается, что подозреваемый также получил ожоги и находится в больнице.

Владивосток, Зоя Осколкова

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