В Хабаровском крае в багажнике внедорожника обнаружили 160 кг черной икры

В Хабаровском крае полицейские остановили внедорожник, в багажнике которого находились сотни банок с черной икрой. Женщине, находившейся за рулем, грозит уголовное дело.

Сотрудники Госавтоинспекции остановили машину для проверки документов на автодороге Николаевск-на-Амуре – Селихино. При осмотре багажника были обнаружены коробки с пластиковыми контейнерами. В авто нашли 317 емкостей объемом пол-литра и еще две объемом 0,25 литра, в каждой из которых находилась икра рыб из семейства осетровых общим весом около 160 кг.

38-летняя жительница Комсомольска-на-Амуре, которая была за рулем, утверждает, что ничего не знала о незаконном грузе. Она взялась перевезти коробки для своего приятеля. Груз получила у обочины дороги от незнакомых людей.

Уголовное дело возбуждено о незаконном обороте водных биологических ресурсов (ч. 3 ст. 258.1 УК РФ). Правоохранители устанавливают других участников преступной сделки.

Хабаровск, Зоя Осколкова

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