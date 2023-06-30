Гидроцикл врезался в лодку с людьми у острова Русский

В Приморском крае два человека пострадали во время происшествия на воде. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Инцидент произошел у входа в канал в проливе Босфор Восточный. По данным местных СМИ, гидроцикл подскочил на волне от другого судна и влетел в лодку с рыбаками.

В результате пострадали два человека. «Для оказания экстренной медицинской помощи в район канала на остров Русский направлена бригада СМП (в составе 3 человека и 1 единица техники)», – говорится в сообщении МЧС.

К моменту эвакуации один из пострадавших потерял сознание. Обоих передали бригаде медицинской помощи.

По словам очевидцев, водитель гидроцикла, виновный в произошедшем, завидев спасателей, скрылся с места происшествия.

Владивосток, Зоя Осколкова

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