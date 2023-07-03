Во Владивостоке яхта протаранила несколько катеров

Во Владивостоке яхта не успела остановиться и протаранила несколько катеров у причала. Об этом сообщают местные СМИ.
ЧП на воде произошло вечером в День города в районе яхт-клуба «Семь футов». Очевидцы сняли аварию на видео. На кадрах яхта держит курс прямиком на пришвартованные суда и врезается с них.
В этот момент над городом гремит праздничный салют. Предполагается, что причина аварии в ошибке экипажа.
Отмечается, что серьезных травм никто не получил. Однако поврежденным яхтам предстоит дорогостоящий ремонт.
Владивосток, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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