Во Владивостоке яхта протаранила несколько катеров

Во Владивостоке яхта не успела остановиться и протаранила несколько катеров у причала. Об этом сообщают местные СМИ.

ЧП на воде произошло вечером в День города в районе яхт-клуба «Семь футов». Очевидцы сняли аварию на видео. На кадрах яхта держит курс прямиком на пришвартованные суда и врезается с них.

В этот момент над городом гремит праздничный салют. Предполагается, что причина аварии в ошибке экипажа.

Отмечается, что серьезных травм никто не получил. Однако поврежденным яхтам предстоит дорогостоящий ремонт.

Владивосток, Зоя Осколкова

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