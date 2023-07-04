Во Владивостоке вандалы повредили десятки могил участников СВО

Во Владивостоке полиция начала проверку после надругательства над могилами участников специальной военной операции. Об этом сообщает телеграм-канал «Baza».

Вандалы учинили погром на Морском кладбище Владивостока. Они испортили 38 российских флагов, а также сорвали полотна ЧВК «Вагнер».

Уголовное дело возбуждено по статье 329 УК РФ «надругательство над государственным флагом России».

По данным канала, в совершении преступления подозревают двоих – мужчину и женщину.

Владивосток, Зоя Осколкова

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