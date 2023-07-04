На Курилах пограничники нашли на судне из Японии 25 млн иен

Пограничники в Сахалинской области обнаружили незадекларированные 25 млн иен на судне, прибывшем из Японии. Об этом сообщает пресс-служба пограничного управления.

Судно прибыло в морской пункт пропуска Южно-Курильска из порта Ханасаки. Во время досмотра пограничники увидели коробки, в которых лежали деньги. В общей сложности там было 25 млн иен (170 тысяч долларов).

Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 200.1 («Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, совершенная в особо крупном размере») УК РФ. Виновным грозит до четырех лет заключения.

Южно-Курильск, Зоя Осколкова

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