На Сахалине подростки угнали каток и устроили массовую аварию

В Южно-Сахалинске подростки повредили четыре автомобиля на угнанном катке. Об этом сообщает телеграм-канал «Сахалинская полиция».

Накануне вечером в полицию поступило сообщение об угоне катка. 18-летний юноша, управляя спецтехникой, наехал на иномарку и скрылся с места ДТП. Каток врезался в еще один автомобиль, который откинуло на рядом стоящую машину.

Полицейские изучили записи с камер наблюдения и восстановили картину произошедшего, а также установили личность угонщика и других участников инцидента.

Каток вернули владельцу, а собственники поврежденных автомобилей написали заявления в полицию.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»