В Хабаровске при стрельбе были ранены два росгвардейца и мигрант

В Хабаровске сегодня ночью во время инцидента со стрельбой три человека получили ранение. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Сотрудники Росгвардии при помощи табельного оружия пытались остановить выходца из центральноазиатской республики. Мужчина за рулем автомобиля пытался сбить силовика и хотел скрыться.

В результате мигрант получил огнестрельное ранение. Пуля разбила заднее стекло автомобиля и попала водителю в спину. Кроме того, в больницу попали два пострадавших росгвардейца.

Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Хабаровский, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»