В Приморье во время шторма яхту выбросило на берег

Во Владивостоке дорогая яхта оказалась выброшенной на берег во время ночного шторма. Видео с места крушения появилось в социальных сетях.

На кадрах яхта лежит на правом борту на каменистом побережье на пляже Сипягина. Судя по всему, судно получило серьезные повреждения, парус порван в нескольких местах, часть лодки затопило водой.

Как сообщают местные СМИ, яхта под названием «Перегрин Фалькон» – самая дорогая и быстрая парусная лодка в Приморье. По словам очевидцев, неподалеку от разбившейся яхты в гавани стоит еще одна с раскрытыми парусами.

Пока неясно, что стало причиной происшествия. Вероятно, судно сорвало с якоря и выбросило на берег во время шторма. Либо экипаж принял решение выйти в море в плохую погоду, что и обернулось крушением.

Владивосток, Зоя Осколкова

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