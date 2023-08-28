На камчатском вулкане Авачинский пропал турист после ссоры с напарницей

Во время восхождения на Авачинский вулкан на Камчатке пропал турист. Поисками занялись спасатели.

Как сообщает региональное управление МЧС, сигнал тревоги поступил от девушки. Она сообщила, что поднималась на вулкан с молодым человеком, но в какой-то момент они поссорились и разделились.

«Камчатские спасатели выдвинулись в район Авачинского вулкана на поиски туриста. Тревожный сигнал поступил вечером 27 августа в дежурную смену поисково-спасательного отряда (ПСО) КГКУ «ЦОД», – говорится в сообщении ведомства.

К поискам привлекли кинологов. Также решается вопрос использования беспилотников.

Авачинский вулкан расположен на юге Камчатки, примерно в 25 километрах от регионального центра. Высота пика составляет более 2,7 тысячи метров. Вулкан является действующим.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

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