В Приморье неизвестные сожгли стоянку с электросамокатами

В Приморском крае люди в максах подожгли электросамокаты на стоянке. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Поджог произошел в Дальнегорске. Два человека в черной одежде и масках облили горючей жидкостью электросамокаты и подожгли. Инцидент произошел ранним утром. В полицию о произошедшем сообщил очевидец.

В результате был причинен ущерб на сумму 300 тысяч рублей. Отмечается, что люди во время пожара не пострадали.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Личности преступников устанавливаются.

Владивосток, Зоя Осколкова

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