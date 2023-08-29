В Приморье ищут исхудавшего медведя с ведром на голове

В Приморье дикий медведь, голова которого застряла в пластиковом ведре, вышел к людям. Специалисты пытаются изловить зверя, чтобы оказать помощь.

Жители села Барабаш заметили бродящего по улицам медведя. На его голове было пластиковое ведро, а сам он заметно исхудал, хотя в это время года медведи нагуливают жир перед тем, как лечь в зимнюю спячку.

Предположительно, животное пыталось полакомиться медом на пасеке и застряло. Теперь емкость, по всей видимости, мешает медведю хорошо питаться.

Местные жители обратились к зоозащитникам с просьбой помочь зверю. В поисках животного принимают участие инспекторы охотнадзора, полицейские и сотрудники национального парка «Земля леопарда».

Владивосток, Зоя Осколкова

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