Тигренок погиб под колесами автомобиля в Приморье

В Приморском крае автомобиль сбил тигренка. В результате полученных травм животное погибло. Об этом сообщает региональное управление МВД.

ДТП произошло на автодороге Киевка – Лазо. Автомобиль Toyota Corona наехал на тигренка, который внезапно выскочил на трассу из леса. Отмечается, что авария произошла в темное время суток на неосвещенном участке дороги.

Водитель сам сообщил о произошедшем. На место приехали полицейские и представители дирекции по охране животного мира.

В отношении водителя составлен протокол по ст. 12.27 КоАП РФ («Невыполнение обязанностей в связи с ДТП»). По факту гибели тигренка проводится проверка.

Владивосток, Зоя Осколкова

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