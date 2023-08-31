В Хабаровском крае четыре человека погибли в ДТП

В Хабаровском крае при столкновении двух автомобилей погибли четыре человека. Один пострадавший госпитализирован. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального управления ГИБДД.

ДТП произошло на 162 км трассы А-376 «Хабаровск – Лидога – Ванино – Комсомольск-на-Амуре». Водитель иномарки выехал на встречку и врезался в легковой автомобиль.

«Четыре человека скончались на месте ДТП до приезда скорой», – говорится в сообщении. Еще один пассажир получил травмы и был доставлен в больницу.

В настоящее время на месте работают следователи и сотрудники ГИБДД, они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Хабаровск, Зоя Осколкова

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