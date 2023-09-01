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Пятница, 1 сентября 2023, 09:34 мск

Новости Дальний Восток

Новости, Кратко, Популярное

В Приморском крае медведь убил сторожа

В Приморском крае человек погиб после нападения медведя. Об этом сообщают местные СМИ.

Трагедия произошла под Дальнегорском. Сначала стало известно об исчезновении местного жителя на лесозаготовительном участке в районе деревни Черемшаны. По найденным вещам предположили, что на мужчину мог напасть тигр.

На место выехала следственно-оперативная группа МВД. О случившемся сообщили в региональное управление охотнадзора.

Выяснилось, что мужчина погиб от лап медведя. Хищника отследили и застрелили.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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