В Магадане самолет с отказавшим двигателем выкатился за взлетно-посадочную полосу

В аэропорту Магадана грузовой самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате несколько рейсов были задержаны. Об этом сообщили в администрации воздушной гавани.

Инцидент произошел сегодня утром. Грузовой самолет Ан-12 должен был направиться в Кепервеем. При взлете в начале разбега произошел отказ первого двигателя, из-за чего воздушное судно выкатилось на северную боковую полосу безопасности.

Отмечается, что пострадавших в результате происшествия нет. Самолет отбуксировали для ремонта.

Тем временем, несколько рейсов были задержаны. Кроме того, не смогли приземлиться два борта из Москвы и Новосибирска, их отправили на запасной аэродром в Петропавловск-Камчатский.

Магадан, Зоя Осколкова

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