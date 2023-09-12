Жители села под Хабаровском прогнали тигра лопатами

В Хабаровском крае тигр забрел в жилой район. Двое мужчин с лопатами прогнали зверя с участка. Никто не пострадал.

ЧП произошло в селе Бичевая. Ночью жители услышали лай собак и заметили в кустах тигра.

Видео с места событий сельчане поделились в социальных сетях. Они предположили, что к жилым домам вышел молодой зверь.

Сначала жители пытались отогнать тигра уговорами, а затем схватили лопаты и стучали ими. От громких звуков хищник поспешил удалиться в чащу.

Хабаровск, Зоя Осколкова

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