В хабаровской школе произошло массовое отравление детей

В школе в Хабаровском крае произошло массовое отравление среди учеников. В общей сложности пострадал 21 ребенок. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Учащиеся школы в поселке Эльбан начали жаловаться на самочувствие с 7 сентября. За сутки 21 ребенок обратился в медицинское учреждение с жалобами на боли в животе и рвоту. Восемь школьников госпитализировали в инфекционное отделение районной больницы с признаками отравления.

По результатам проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей).

«В ходе расследования специалистами выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм, способствовавшие распространению заболевания, – добавили в региональном управлении Роспотребнадзора. – Выданы предписания о проведении противоэпидемических и профилактических мероприятий, деятельность пищеблока школы приостановлена».

Хабаровск, Зоя Осколкова

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