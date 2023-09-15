В школе на Чукотке произошла вспышка кишечной инфекции

Одну из школ Чукотки перевели на дистанционный режим из-за вспышки кишечной инфекции. Об этом сообщает местная администрация.
24 случая заболевания среди учащихся разного возраста зафиксировали в поселке Эгвекинот. Три ребенка госпитализированы в состоянии средней тяжести, у остальных заболевание протекает в легкой форме.
«По результатам анализов установлено, что причиной вспышки стала норовирусная инфекция. Дополнительно взято большое число проб», – сообщается в телеграм-канале администрации городского округа Эгвекинот.
Чтобы ограничить распространение заболевания среди детей, было решено перевести школьников на дистанционный формат обучения.
Анадырь, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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