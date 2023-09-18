Двух медвежат спасли из коллектора на Сахалине

В Сахалинской области два медвежонка упали в открытый заброшенный коллектор. Спасателям удалось вызволить малышей, несмотря на угрозу со стороны их матери.

Детенышей в коллекторе заметили жители города Холмска. Неподалеку находилась медведица, что осложняло операцию спасения.

Сотрудники фонда «Зеленый Сахалин», МЧС и Холмского лесничества выждали момент и закинули в коллектор лестницу с натянутой рыболовной сетью. Им пришлось отойти подальше, чтобы не спровоцировать агрессию со стороны медведицы.

Позже медвежат и их мать видели убегающими по склону сопки. Участники спасательной операции вернулись к коллектору, в этот раз он был пуст.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

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